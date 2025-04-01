لا تتوقف عن تناول التمر بعد رمضان.. لهذه الأسباب

التمر غني بالعناصر الغذائية الأساسية، وهو مصدر ممتاز للألياف الغذائية والبوتاسيوم والمغنيسيوم عن تأثير تناول تمرتين أو ثلاث تمرات يوميًا.

تناول تمرتين أو ثلاث تمرات يوميًا له فوائد صحية عديدة.

الفوائد الصحية لتناول التمر

يجب علينا جميعًا أن نجعل التمر جزءًا لا يتجزأ من نظامنا الغذائي اليومي".

يُعتبر التمر من أهم الأطعمة المُقوِّية للصحة، والأبحاث الغربية تُثبت ذلك، وتُظهر أن تناول تمرتين أو ثلاث تمرات يوميًا بانتظام، ويفضل في الصباح، يُحدث تغييرات جذرية في الجسم".

ويحدث تغيير بسيط في النظام الغذائي لتعزيز صحتنا وعافيتنا، وتغيير وظائف أجسامنا نحو الصحة.

تناول تمرتين أو ثلاث تمرات يوميًا له فوائد جمة".

4 فوائد لتناول التمر يوميًا

توفير إمداد ثابت من الطاقة دون أي انخفاض مفاجئ في الطاقة . لذا، فهي تُحدث فرقًا كبيرًا في تحفيزنا على النشاط صباحًا وزيادة حيويتنا.”

وثبت أن البوتاسيوم ومضادات الأكسدة الموجودة في التمر تخفض ضغط الدم وتقلل من مخاطر الإصابة بالعديد من أنواع أمراض القلب".

على عكس الاعتقاد السائد، فإن التمور مفيدة أيضًا لصحتنا الأيضية لأن هناك أدلة تشير إلى أنها في الواقع تخفض وتثبت نسبة السكر في الدم بدلاً من رفعها، وهذا مهم جدًا لتحسين صحتنا الأيضية".

وتحتوي التمور على مضادات الأكسدة التي ثبت أنها تقلل الالتهاب في الدماغ، وهو ما يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر وباركنسون، ومستويات عالية من التركيز والقدرة النفسية والذاكرة”.