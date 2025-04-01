اتحاد الكرة يوصي باستقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي بيراميدز في الدوري

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن رغبة اتحاد الكرة المصري في استقدام حكام أجانب في لقاء الأهلي وبيراميدز ببطولة الدورى الممتاز.

وكتب عبد الباسط، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "مجلس إدارة اتحاد الكرة يوصي أوسكار رئيس لجنة الحكام، باستقدام طاقم حكام أجنبي من حكام "الصفوة"؛ لإدارة مباراة بيراميدز والأهلي بالدوري يوم 12 أبريل.

وفي سياق آخر، أرسل نادي بيراميدز، خطابا، أمس الإثنين، عبر البريد الإلكتروني الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، لإبلاغه بإلغاء طلبه السابق، الذي تقدم به رسميًا يوم 28 مارس الماضي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي، لإدارة مواجهته أمام الأهلي.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز يوم 12 أبريل، ضمن مواجهات الجولة الثانية للدور الثاني.