طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، مواجهة مهمة، أمام الهلال السوداني، في إطار الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والهلال السوداني على ملعب استاد القاهرة الدولي، على أن تقام مباراة الإياب يوم 8 أبريل الجاري.

ويتولى الحكم التشادي محمد الحاج علي، إدارة المباراة، ويعاون في تحكيم اللقاء كل من الكاميروني ألفيس نجوجو كمساعد أول، وسونو فاتسون كمساعد ثاني، بينما سيكون الموريتاني عبد العزيز بوه حكمًا رابعًا.

وتذاع مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة القارية.