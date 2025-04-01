قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرحها خلال يومين .. المنوفية تودع عروسا توفيت بحادث بمحافظة القليوبية
ترامب: أجريت اتصالا جيد جدا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
هل رهان سباق سيارات تسبب في مصرع عروس ميت حلفا؟.. الأهالي يطالبون بضبط الجناة
مصر تحصد 4 مليارات يورو دعمًا من الاتحاد الأوروبي .. خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بعد تأييد واسع | تقرير
اتحاد الكرة يوصي باستقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي بيراميدز في الدوري
لو الرادار صورك في العيد.. طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2025
طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا
الصحة تتفقد 377 منشأة طبية خاصة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية
الهلال الأحمر المصري ينعى 8 من المسعفين استشهدوا في رفح خلال تأدية واجبهم الإنساني النبيل
القصة الكاملة لواقعة فيديو لهو شيوخ وأطفال بالبالونة داخل مسجد بالإسماعيلية
وفاة هيا مرتجى .. صوت أسكته القصف الإسرائيلي في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار فتح مراكز شباب الجيزة لاستقبال الجماهير في ثاني أيام عيد الفطر

الملاهي بمراكز الشباب
الملاهي بمراكز الشباب
أحمد زهران

فتحت مراكز الشباب بمحافظة الجيزة أبوابها لاستقبال الجماهير والنشء والشباب في ثاني أيام عيد الفطر المبارك بعد النجاح الكبير الذي تحقق في اليوم الأول لمبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" . 

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية التي نظّمتها مديرية الشباب والرياضة داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

وأشاد محافظ الجيزة بالدور الذي تلعبه مراكز الشباب في تقديم أنشطة متنوعة تلبي احتياجات جميع الفئات العمرية، وتعزز من التواصل المجتمعي.
كما وجّه المحافظ بضرورة استمرار تنظيم الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية على مدار العام لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وتضمنت الاحتفالية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك بجميع مراكز الشباب العديد من الفقرات والبرامج خلال أيام العيد، وتشمل فقرات ترويحية وفنية واستعراضية، وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمركز، مثل الملاهي والألعاب الترفيهية وتنس الطاولة والبلياردو وكرة القدم والألعاب الإلكترونية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود الصبروط، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، أن اليوم الأول للعيد شهد إقبالًا غير مسبوق لآلاف المواطنين على جميع مراكز شباب الجيزة، مما يثبت أن مراكز الشباب هي مراكز خدمة مجتمعية تهدف إلى خدمة جميع الفئات، وتقدم كل ما يحتاجه النشء والشباب وجميع الأعمار من خدمات.

اخبار المحافظات اخبار الجيزة محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم.. وموعد الاجتماع المرتقب للجنة التسعير

الاهلي

قناة مصرية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانا

ميار الببلاوي

ميار الببلاوي تكشف سرا أثناء غسل الفنانة إيناس النجار

رحيل إيناس النجار يثير الحزن تفاصيل الساعات الأخيرة حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة

بعد رحيل إيناس النجار.. حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة

مفاجأة.. إيناس النجار رحلت بنفس مرض إبراهيم الطوخي!

مفاجأة.. إيناس النجار رحلت بنفس مرض إبراهيم الطوخي| صور

إعلان بلبن

مفاجأة في صراع الكحك.. بلبن تعتذر لـ العبد في بيان رسمي

الكابتن حسن حمدي

حاميها حراميها.. الأجهزة الأمنية تكشف لغز سرقة فيلا حسن حمدي في أبو النمرس

المتوفية

الحزن يسود ميت حلفا.. أسرة عروس القليوبية: كانت رايحة تفرش شقتها وتستعد للزفاف

بالصور

عشبة واحدة تخلصك من كل أضرار أكلات رمضان والكعك| هتنسف الوزن والسكر والكوليسترول

الكعك
الكعك
الكعك

إنقاص الوزن وإطالة الشعر.. ذيل الحصان يعالج أمراض لن تخطر ببالك

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

نصائح للحفاظ على المناعة قوية خلال العيد

نصائح للحفاظ على المناعة قوية خلال العيد
نصائح للحفاظ على المناعة قوية خلال العيد
نصائح للحفاظ على المناعة قوية خلال العيد

فيديو لإمام مسجد يمازح الأطفال يثير الجدل بين مؤيد ومعارض

فيديو لإمام مسجد يمازح الأطفال يثير الجدل بين مؤيد ومعارض
فيديو لإمام مسجد يمازح الأطفال يثير الجدل بين مؤيد ومعارض
فيديو لإمام مسجد يمازح الأطفال يثير الجدل بين مؤيد ومعارض

فيديو

تناول الترمس

مفاجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ايناس النجار

كنت بدعي ربنا بالشفاء.. آخر كلمات إيناس النجار قبل وفاتها

هنجيب زبادي ولا حشيش

زبادي ولا حشيش .. الأوقاف تعلق على منشور العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

المزيد