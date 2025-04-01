استمرار فتح مراكز شباب الجيزة لاستقبال الجماهير في ثاني أيام عيد الفطر

فتحت مراكز الشباب بمحافظة الجيزة أبوابها لاستقبال الجماهير والنشء والشباب في ثاني أيام عيد الفطر المبارك بعد النجاح الكبير الذي تحقق في اليوم الأول لمبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" .

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية التي نظّمتها مديرية الشباب والرياضة داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

وأشاد محافظ الجيزة بالدور الذي تلعبه مراكز الشباب في تقديم أنشطة متنوعة تلبي احتياجات جميع الفئات العمرية، وتعزز من التواصل المجتمعي.

كما وجّه المحافظ بضرورة استمرار تنظيم الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية على مدار العام لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وتضمنت الاحتفالية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك بجميع مراكز الشباب العديد من الفقرات والبرامج خلال أيام العيد، وتشمل فقرات ترويحية وفنية واستعراضية، وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمركز، مثل الملاهي والألعاب الترفيهية وتنس الطاولة والبلياردو وكرة القدم والألعاب الإلكترونية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود الصبروط، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، أن اليوم الأول للعيد شهد إقبالًا غير مسبوق لآلاف المواطنين على جميع مراكز شباب الجيزة، مما يثبت أن مراكز الشباب هي مراكز خدمة مجتمعية تهدف إلى خدمة جميع الفئات، وتقدم كل ما يحتاجه النشء والشباب وجميع الأعمار من خدمات.