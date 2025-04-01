برشلونة يستعد للرد على طعن أوساسونا بشأن مشاركة إينيجو مارتينيز

يعتزم نادي برشلونة تقديم دفوعه الرسمية أمام لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ردًا على الطعن الذي تقدم به نادي أوساسونا، والذي يطالب بإلغاء نتيجة مباراته أمام الفريق الكتالوني في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني، بدعوى إشراك لاعب غير مؤهل.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن برشلونة تلقى إخطارًا رسميًا بشأن الطعن يوم الإثنين، ولديه مهلة ثلاثة أيام لتقديم دفوعه القانونية.

ويستند أوساسونا في طعنه إلى لوائح الفيفا التي تمنع أي لاعب تعرض للإصابة خلال فترة التوقف الدولي من المشاركة مع ناديه قبل مرور خمسة أيام من آخر مباراة خاضها منتخب بلاده.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن موقف برشلونة القانوني قوي، حيث تنص القواعد على أن قاعدة الأيام الخمسة لا تُطبق إلا إذا رفض النادي إرسال اللاعب إلى المنتخب أو رفض اللاعب نفسه الالتحاق بالمعسكر، وهو ما لم يحدث في حالة إينيجو مارتينيز.

وكان المدافع الإسباني ضمن القائمة الأولية للمنتخب، لكن بعد فحص طبي أجراه برشلونة، تقرر استبعاده من معسكر إسبانيا يوم 17 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تصدر لجنة الانضباط قرارها النهائي بشأن الطعن الأسبوع المقبل، بعد تلقي توضيحات من الاتحاد الإسباني لكرة القدم.