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الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي
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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد كيب تاون، استعداداً لمواجهة فريق ستيلينبوش الجنوب إفريقي المقرر لها غدا في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، طالبهم بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد، وشرح بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في التدريب.

وفضل الجهاز الفني تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال المران حتى لا يتعرضون للإجهاد قبل المباراة المرتقبة.

وخصص الجهاز الفني فقرة خططية للاعبين للتدريب على بعض الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في مباراة ستيلينبوش المقبلة، قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة مصغرة في نهاية المران لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران بناء على تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كما سمح الجهاز الفني للجماهير المصرية التي سافرت إلى جنوب إفريقيا لحضور المباراة بالتواجد في المران لمساندة اللاعبين.

ويحل الزمالك ضيفاً على ستيلينبوش بطل جنوب إفريقيا في الثالثة عصر غدٍ الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ستيلينبوش الجنوب أفريقي الزمالك كاس الكونفدرالية الأفريقية

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