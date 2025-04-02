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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من الضحك للدراما .. محمد ثروت يكشف تفاصيل دوره في «أهل الخطايا» | فيديو

الفنان محمد ثروت
الفنان محمد ثروت
محمود محسن

أكد الفنان محمد ثروت أن خروجه عن إطار الكوميديا المعتاد في دوره بمسلسل "أهل الخطايا" كان خطوة جريئة، مشيرًا إلى رغبته في التجديد بأعماله، خاصة خلال موسم رمضان.

تجربة جديدة وتحدٍ كبير

وفي لقاء له ببرنامج "ليالي العيد" عبر فضائية "النهار"، أوضح ثروت أن شخصية "إلهامي" التي قدمها في المسلسل هي رجل شديد البخل، لافتًا إلى أن الدور كان جديدًا عليه وشكل تحديًا كبيرًا له كممثل.

أداء جاد دون الاعتماد على الكوميديا

وأضاف محمد ثروت أنه حرص على تقديم الدور بجدية دون اللجوء إلى الكوميديا التقليدية، مؤكدًا أن أي لمسة كوميدية في العمل جاءت ضمن السياق الدرامي وليس بشكل متعمد.

محمد ثروت مسلسل “أهل الخطايا شخصية “إلهامي” الفنان محمد ثروت ة كوميدية

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