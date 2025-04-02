من الضحك للدراما .. محمد ثروت يكشف تفاصيل دوره في «أهل الخطايا» | فيديو

أكد الفنان محمد ثروت أن خروجه عن إطار الكوميديا المعتاد في دوره بمسلسل "أهل الخطايا" كان خطوة جريئة، مشيرًا إلى رغبته في التجديد بأعماله، خاصة خلال موسم رمضان.

تجربة جديدة وتحدٍ كبير

وفي لقاء له ببرنامج "ليالي العيد" عبر فضائية "النهار"، أوضح ثروت أن شخصية "إلهامي" التي قدمها في المسلسل هي رجل شديد البخل، لافتًا إلى أن الدور كان جديدًا عليه وشكل تحديًا كبيرًا له كممثل.

أداء جاد دون الاعتماد على الكوميديا

وأضاف محمد ثروت أنه حرص على تقديم الدور بجدية دون اللجوء إلى الكوميديا التقليدية، مؤكدًا أن أي لمسة كوميدية في العمل جاءت ضمن السياق الدرامي وليس بشكل متعمد.