محمد ثروت يعلن رزقه بمولودة جديدة في العيد

أعلن الفنان محمد ثروت عن رزقه بمولودة جديدة سماها قمر محمد ثروت وكتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: "بسم اللّه الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم عظيم سلطانك . بسم اللّه ماشاء اللّٰه لاحول ولا قوه الا بالله . رزقني اللّه الكريم يوم وقفه عيد الفطر المبارك ببنوته، قمر محمد ثروت ربنا يجعلها من الذريه الصالحه ويحفظها من اى شر.



بشكر كل اصحابي واحبابي اللي كانوا بيتصلوا بيا و انا كنت مشغول عنهم و لكن تقريبا الرجاله بيبقى عقلهم بيولد في نفس الوقت والستات بتولد بحبكم قوي وبشكركم علي الاهتمام والحب اللي شوفته في رسائلكم علي التلفون كل سنه وانتوا طيبين عيد سعيد عليكم".

محمد ثروت ضيف برنامج بردو كاست

فاجأ الفنان حسن عسيري ضيفه الفنان محمد ثروت بسؤال غير متوقع خلال حلوله ضيفًا على برنامج "بروود كاست" المذاع عبر قناة MBC مصر.

خلال اللقاء، سأل عسيري ثروت عن أحدث أعماله الفنية، ليرد الأخير قائلاً: "بصور مسلسل في رمضان اسمه (عقبال عندكم) بطولة إيمي سمير غانم وحسن الرداد، ويتكون من 15 حلقة."

لكن المفاجأة جاءت عندما طرح حسن عسيري سؤالاً جريئًا قائلاً: "أنت ليه بتفشل في السينما كممثل؟".

ليأتي رد محمد ثروت بعفوية واندهاش شديد: "أنا؟!.. ده بأمارة إيه؟!"

السؤال أثار موجة من الضحك والاستغراب، وسط تفاعل واسع من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا برد فعل ثروت وطريقته الطريفة في التعامل مع الموقف.