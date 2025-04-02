جانا العيد.. متحف شرم الشيخ ييستقبل زواره من السائحين بالحلوى



شهد متحف شرم الشيخ إقبال سياحي على زيارته من مختلف جنسيات العالم تزامنًا مع عيد الفطر المبارك، وحرصت إدارة المتحف على تنظيم أجواء احتفالية مميزة على الطريقة الفرعونية احتفالًا بالعيد، لإضفاء روح البهجة على الزوار.

قال محمد حسنين، مدير المتحف، إنه جرى مشاركة السائحين في احتفالات عيد الفطر من خلال استقبال الزائرين بمختلف جنسياتهم بالترحاب، وتقديم التهنئة وحلوى عيد الفطر المبارك داخل عبوة مميزة مستوحاه من التراث المصري، مؤكدًا أن المتحف يشهد إقبال من السائحين تزامنًا مع احتفالات العيد.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن إدارة المتحف تحرص على مشاركة الزوار فرحة العيد، وتعزيز الجانب الثقافي والسياحي في المدينة، وتقديم تجربة ممتعة ومثيرة للزوار في مختلف المناسبات.

وأكد أن المتحف يستقبل جميع الزوار خلال الأوقات الرسمية، ويجري تنظيم برنامج سياحي لهم يساعدهم على اكتشاف كنوز الحضارة المصرية، والاستمتاع بأجواء العيد بين عبق التاريخ وعظمة الفنون، من خلال التعرف على الكنوز الأثرية التي يضمها المتحف بصالات العرض المتحفي المتنوعة.

وأشار إلى أنه جرى الإعلان عن الأسر الفائزة في مسابقة "فوازير المسحراتي" التي جرى تنفيذها داخل المتحف خلال شهر رمضان الكريم خلال 4 أمسيات داخل الخيمة الرمضانية، وهم أسرتين بجانب إحدى أصدقاء المتحف من ذوي الهمم، ومؤكدًا أنه سيجري دعوة هذه الأسر الفائزة للحضور واستلام جوائز المسابقة.