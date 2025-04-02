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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأييد سجن الفنان شادي خلف 7 سنوات لهتـ.ـك عرض فتيات في ورش تمثيل

شادي خلف
شادي خلف
محمد عبدالله

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من الفنان شادي خلف على حكم حبسه 3 سنوات، لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات.


الفنان شادي خلف


وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمًا بمعاقبة الفنان شادي خلف بالسجن المشدد 3 سنوات لهتك عرض 7 فتيات خلال ورشة تمثيل.

من ناحية اخري قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس شخص 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة بطمس اللوحة المعدنية للسيارة قيادته بالقاهرة.


تفاصيل الواقعة..

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بطمس اللوحة المعدنية للسيارة قيادته بالقاهرة.


 بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

محكمة جنايات القاهرة شادي خلف حبسه 3 سنوات هتك عرض 7 فتيات

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