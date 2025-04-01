سيارة تعبر الطريق وتصطدم بأخرى في القاهرة الجديدة بدون إصابات

شهدت منطقة التجمع في القاهرة الجديدة حادث تصادم بين سيارتين بعد عبور أحدهم الطريق الي الاتجاه الآخر بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائدها بدون إصابات أو خسائر بشرية.

تصادم سيارتين على الطريق في القاهرة الجديدة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق في القاهرة الجديدة وعلى الفور انتقلت اجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي اجرتها أجهزة أمن القاهرة عبور قائد السيارة الأولى الطريق للاتجاه الآخر واصطدامها بشجرة ثم سيارة أخرى بدون إصابات أو خسائر وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.