بعد هجوم أسد على عامل في طنطا.. مدربة تكشف تفاصيل الحادث: أنا المسئولة

أكدت أنوس الحلو، مدربة الأسود، في تصريحات صحفية عقب حادثة سيرك الحلو في طنطا، أن حالة العامل المصاب مستقرة، ويجري علاجه في طوارئ مستشفى طنطا الجامعي.

تفاصيل الحادث

وأضافت الحلو: "أنا المسئولة عن تدريب الأسود أثناء العروض الرسمية، وكنت داخل القفص المخصص للعرض في سيرك الحلو بأرض معارض البوريفاج بطنطا".

وأوضحت أن العامل المصاب كان يقف خلف قفص النمور والأسود، ولم يخرج أي حيوان من القفص، مشددة على أن الجمهور لم يتعرض لأي إصابات، وقالت: "الحمد لله الأمور تحت السيطرة، والعروض مستمرة بشكل طبيعي".

وكانت منطقة أرض البوريفاج بمحيط كوبري المعرض بمدينة طنطا محافظة الغربية قد شهدت هجوم أسد على أحد عمال السيرك خلال العرض، مما أدى إلى إصابته في اليد. وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

شهود العيان يروون تفاصيل اللحظات المرعبة

وفقًا لشهادات عدد من الحضور، فقد وقع الحادث أثناء تدريب الأسود بقيادة المدربة أنوس الحلو، حيث هاج أحد الأسود بشكل مفاجئ وأصاب العامل، مما أثار حالة من الذعر بين الجمهور.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ملابسات الحادث، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.