جولة مفاجئة من محافظ الغربية بشوارع طنطا لمتابعة استعدادات عيد الفطر

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية مفاجئة في شوارع طنطا، لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، والتأكد من جاهزية محيط المساجد والساحات التي ستشهد صلاة العيد، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك.

تجهيز ساحات الخلاء لصلاة العيد

وجّه المحافظ خلال جولته، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذيةخلال جولته بتكثيف جهود رفع المخلفات، وتنظيم حركة الشوارع، وإزالة أي إشغالات تعيق المارة؛ لضمان ظهور المدينة بالشكل اللائق خلال العيد.

وشدد على رفع كفاءة الإنارة العامة حول المساجد والساحات، وتجهيزها لاستقبال المواطنين في أجواء آمنة ومريحة.

وفي إطار أجواء الاحتفال بالعيد، أشار المحافظ إلى أنه تم تعليق لافتات تهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في ميادين وشوارع المحافظة، تحمل رسائل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، تعبيرًا عن مشاركة القيادة السياسية للمواطنين فرحتهم بالعيد، وتأكيدًا على التواصل الدائم بين الدولة وأبنائها.

جولة ميدانية لمحافظ الغربية

أكد الجندي أن المحافظة تعمل على توفير بيئة نظيفة ومنظمة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لكل الأحياء والمراكز؛ لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد، مع التأكيد على عدم السماح بأي مظاهر عشوائية تعيق حركة المواطنين أو تعكر صفو الاحتفالات.

كما وجه المحافظ، الشكر لفرق النظافة والعاملين بالأحياء، على جهودهم المستمرة، داعيًا الجميع إلى التعاون؛ للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، والاستمتاع بأجواء العيد في بيئة نظيفة ومنظمة.

وأكد محافظ الغربية أن جميع الأجهزة التنفيذية على أهبة الاستعداد؛ لضمان راحة المواطنين خلال العيد، مشددًا على أهمية التعاون بين الجميع للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.