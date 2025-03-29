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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: إجراءات هامة لضمان استقرار الأسواق خلال العيد

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

يشهد منفذ “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة” بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية  إقبالًا غير مسبوق من المواطنين خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وجاء ذلك وجاء ذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

تفاصيل بيع الاسعار 

 وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن هذا الإقبال الكبير يعكس ثقة المواطنين في جودة المنتجات المطروحة والتخفيضات التي تصل إلى 15% على مختلف السلع الغذائية الأساسية، والتي تأتي ضمن خطة الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وتحقيق استقرار الأسواق قبيل العيد.

الجندي :المحافظة تعمل على التوسع في افتتاح منافذ جديدة

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تعمل على التوسع في افتتاح منافذ جديدة في مختلف المراكز والمدن، لضمان وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد من المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التوازن في الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار عادلة.

 كما أشاد بالدور الفعّال الذي يقوم به جهاز “مستقبل مصر”، برئاسة العميد أركان حرب بهاء الغنام، في دعم الأسواق المحلية من خلال توفير السلع بكميات مناسبة وأسعار تنافسية، تسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي وتعزيز الأمن الغذائي.

أوضح المحافظ أن المنافذ توفر مجموعة واسعة من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، والتي تشمل الخضروات، الفواكه، الألبان، المجمدات، الزيوت، العصائر، المنظفات، الورقيات، إلى جانب اللحوم البلدية والمجمدة، والدواجن الطازجة والمجمدة، مما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية وجودة عالية. كما شدد على أن جميع السلع تخضع لرقابة صارمة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية والجودة المطلوبة.

اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لضمان سهولة حركة التسوق

وفي ظل الإقبال الكبير على المنافذ، أكد المحافظ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لضمان سهولة حركة التسوق داخل المنافذ ومنع التكدس، مع توفير خدمات متكاملة للمواطنين تضمن لهم تجربة شراء آمنة ومريحة خلال الأيام التي تسبق عيد الفطر المبارك. كما تم تكليف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع وضمان توافرها بكميات كافية لتغطية احتياجات المواطنين خلال العيد.

وأضاف اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تتابع على مدار الساعة مدى توافر السلع واستقرار الأسعار في الأسواق، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان عدم استغلال المواطنين أو حدوث أي زيادات غير مبررة في الأسعار، لافتًا إلى أن الدولة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

 أكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في دعم المبادرات التي تسهم في توفير السلع بأسعار مناسبة، بما يحقق الاستقرار في الأسواق ويخفف الأعباء عن المواطنين، خاصة خلال المواسم والأعياد. كما شدد على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لضمان وفرة السلع وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

محافظ الغربية منفذ تنمية مصر معارض السلع اهلا رمضان

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