قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيزو يضرب الهدف رقم 100في مرمي سيراميكا
خالد الغندور يستفز جمهور الأهلي و السبب زيزو
قاض يمنع إدارة ترامب من طرد موظفي صوت أمريكا
خالد الغندور عن حكم مباراة الزمالك و سيراميكا : أعطى لكل فريق حقه
بعد مشهد مواجهه عمرو سعد وسلوى عثمان .. سيد الناس يتصدر إكس
وظائف الأزهر 2025.. شروط ورابط التقديم لشغل 4474 وظيفة معلم
موعد أذان الفجر في القاهرة والمحافظات.. اعرف وقته بالدقيقة
مشروب طبيعي يعالج تكيس المبايض.. يضبط الهرمونات ويطهر الجهاز التناسلي
نواب: جهود وزارة الري في تنفيذ المشروعات الكبرى تحقق الأمن المائي وتخدم المزارعين
جوجل: تطوير أندرويد سيصبح سريًا بالكامل قريبًا
ماذا قال ترامب عن المسيرات الإيرانية التي تستخدمها روسيا لضرب أوكرانيا؟
وفاة محمد صلاح في السعودية بعد الاعتداء عليه بوحشية.. ما حقيقة الأمر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الغربية يحضر نهائي الدورة الرمضانية في فيشا سليم

نائب محافظ الغربية
نائب محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أناب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، نائبه الدكتور محمود عيسى لحضور المباراة النهائية لدورة كرة القدم الرمضانية التي أقيمت في قرية فيشا سليم، تحت رعاية حزب مستقبل وطن بالغربية، بشعار “إيد بإيد”، وذلك داخل مركز شباب القرية، وسط حضور جماهيري كبير.

وشهدت الفعاليات حضور النائب محمد عريبي، أمين حزب مستقبل وطن بالغربية، والكابتن مجدي عبد الغني، والكابتن إسلام الشاطر، والكابتن ربيع ياسين، إلى جانب اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث جاءت الفعالية في إطار دعم الأنشطة الرياضية وتطوير قطاع الشباب داخل المحافظة.

تفاصيل الفاعليات 

خلال كلمته، نقل الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، تحيات اللواء أشرف الجندي إلى جميع الحاضرين، مشيدًا بتنظيم البطولة ومستوى المشاركة.

وأكد أن الرياضة ليست مجرد تنافس داخل الملاعب، لكنها وسيلة أساسية لبناء الإنسان، وتعزيز القيم الإيجابية والانتماء بين الشباب.

وشدد على أهمية دعم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تنمية المواهب الرياضية، وتعزز الروح الرياضية والتعاون المجتمعي.

فقرات رياضية 

وسط أجواء احتفالية، انطلقت الفعالية بفقرات استعراضية شملت عرضًا مميزًا للتنورة وفقرة كاراتيه من أبناء القرية، قبل أن تبدأ المباراة النهائية بين فريقي أولاد صالح وقحافة، والتي انتهت بفوز أولاد صالح بنتيجة 2-1، وسط تشجيع حماسي من الجماهير التي احتشدت لمتابعة اللقاء.

وفي ختام الفعالية، أكد نائب المحافظ أن محافظة الغربية تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الشباب والرياضة، باعتباره أحد الركائز الأساسية في بناء المجتمع، وستواصل دعم الأنشطة الرياضية بمختلف مراكز الشباب لتنمية قدرات النشء والمواهب الرياضية.

محافظ الغربية دوري رمضانية فيشا سليم مركز طنطا نائب المحافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر

رسميا.. الاثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدولة بعد تحري الهلال

امتى عيد الفطر

امتى عيد الفطر ؟ وداعاً رمضان دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد رسمياً

عيد الفطر

رسمياً.. إعلان أول أيام عيد الفطر 2025 فلكيًا| الأحد أم الاثنين؟

تليفونك هيبقى خردة.. إيقاف الشبكات عن هذه الهواتف رسميًا في مصر بعد العيد

تليفونك هيبقى خردة.. إيقاف الشبكات عن هذه الهواتف رسميًا في مصر بعد العيد

وقفة عيد الفطر 2025

هل وقفة عيد الفطر 2025 غدا؟.. الإفتاء تحددها بعد 17 ساعة

باق 72 ساعة فقط.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل 1 إبريل

باق 72 ساعة فقط.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل 1 أبريل

رؤية هلال عيد الفطر

رئيس البحوث الفلكية: استخدام أكبر تلسكوب في العالم لرؤية هلال عيد الفطر غدا

المستشار راضي فوزي

مصرع مستشار وابنيه في انقلاب سيارة داخل ترعة ببنى سويف

ترشيحاتنا

الغندور

الغندور: محمد شحاتة أفضل لاعب في مباراة الزمالك وسيراميكا

مصطفي شلبي

جوزيه بيسيرو : أثق في قدرة شلبي على اللعب في هذا المركز

يد الزمالك

يد الزمالك يفوز على سبورتنج في منافسات دوري المحترفين

بالصور

طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025.. أعرف السعرات الحرارية

طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025
طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025
طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025

احذر.. استخدام الإير فراير باستمرار يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا
مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا
مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا

بطاطس بيوريه وبيض مدحرج.. سحور يوم 29 رمضان مُغذي ومُشبع

سحور يوم 29 رمضان
سحور يوم 29 رمضان
سحور يوم 29 رمضان

بعد اشتعال النار في شقة بأسيوط .. مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء

مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء
مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء
مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء

فيديو

المطربة ياسمينا العلواني

ياسمينا العلواني تعلن اعتزال الغناء وارتداء الحجاب: اللهم ردنا إلى دينك

محمد شاهين

وسام في مسلسل لام شمسية: محمد شاهين يتقمص دورا معقدا

نظام إنستا باي الجديد

رسوم جديدة على إنستاباي.. هل ستؤثر عليك؟

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة هي الحصن المنيع لشعب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد