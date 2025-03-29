نائب محافظ الغربية يحضر نهائي الدورة الرمضانية في فيشا سليم

أناب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، نائبه الدكتور محمود عيسى لحضور المباراة النهائية لدورة كرة القدم الرمضانية التي أقيمت في قرية فيشا سليم، تحت رعاية حزب مستقبل وطن بالغربية، بشعار “إيد بإيد”، وذلك داخل مركز شباب القرية، وسط حضور جماهيري كبير.

وشهدت الفعاليات حضور النائب محمد عريبي، أمين حزب مستقبل وطن بالغربية، والكابتن مجدي عبد الغني، والكابتن إسلام الشاطر، والكابتن ربيع ياسين، إلى جانب اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث جاءت الفعالية في إطار دعم الأنشطة الرياضية وتطوير قطاع الشباب داخل المحافظة.

تفاصيل الفاعليات

خلال كلمته، نقل الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، تحيات اللواء أشرف الجندي إلى جميع الحاضرين، مشيدًا بتنظيم البطولة ومستوى المشاركة.

وأكد أن الرياضة ليست مجرد تنافس داخل الملاعب، لكنها وسيلة أساسية لبناء الإنسان، وتعزيز القيم الإيجابية والانتماء بين الشباب.

وشدد على أهمية دعم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تنمية المواهب الرياضية، وتعزز الروح الرياضية والتعاون المجتمعي.

فقرات رياضية

وسط أجواء احتفالية، انطلقت الفعالية بفقرات استعراضية شملت عرضًا مميزًا للتنورة وفقرة كاراتيه من أبناء القرية، قبل أن تبدأ المباراة النهائية بين فريقي أولاد صالح وقحافة، والتي انتهت بفوز أولاد صالح بنتيجة 2-1، وسط تشجيع حماسي من الجماهير التي احتشدت لمتابعة اللقاء.

وفي ختام الفعالية، أكد نائب المحافظ أن محافظة الغربية تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الشباب والرياضة، باعتباره أحد الركائز الأساسية في بناء المجتمع، وستواصل دعم الأنشطة الرياضية بمختلف مراكز الشباب لتنمية قدرات النشء والمواهب الرياضية.