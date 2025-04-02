ألمانيا تنفي استقبال الفلسطينيين من سكان غزة

نفت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء التقارير التي ترددت بأن إسرائيل نقلت المئات من سكان قطاع غزة جوا إلى ألمانيا.

وأوضحت الخارجية الألمانية أن ما حدث هو إعادة 19 ألمانيًا من غزة ونشكر إسرائيل تعاونها.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال، أعلنت أن مئات من سكان غزة نقلوا جوا من مطار رامون جنوبي إسرائيل إلى مدينة لايبزيج الألمانية الثلاثاء برفقة دبلوماسيين ألمان.

كما قال البيان بأن وزير الداخلية موشيه أربيل زار المطار "بهدف دراسة عملية المغادرة الطوعية لسكان غزة إلى دولة ثالثة".

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق مؤخرا على إنشاء هيئة جديدة مكلفة بتعزيز "المغادرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة، تماشيا مع اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإخلاء غزة وإعادة إعمارها.