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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خالد الصاوي عن مشاركته بفيلم "سيكو سيكو": من جاور الشباب يرجع شباب شوية

خالد الصاوي
خالد الصاوي
تقى الجيزاوي

أعرب الفنان خالد الصاوي عن سعادته بالمشاركة فى فيلم “سيكو سيكو” الذى شارك ضمن افلام عيد الفطر٢٠٢٥.

وقال خالد الصاوي فى لقائه مع “et بالعربي”: ان سيناريو فيلم “سيكو سيكو” مليء بالكوميديا وان الفيلم يتمتع بالروح الشبابية من حيث الكتابة والإخراج.

وأضاف خالد الصاوي،معلقا: “أنا بحب عصام عمر جدا وبموت فى طه دسوقي والواحد لما بيشتغل مع الشباب شوية زى من جاور السعيد يسعد ومن جاور الشباب يرجع شباب شوية”.

فيلم"سيكو سيكو"

 واحتفل صناع فيلم سيكو سيكو بعرضه الخاص، يوم السبت الماضي داخل إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، بحضور صناعه وعدد من الضيوف من أصدقائهم، وينافس فى موسم عيد الفطر المبارك، حيث حضر طه دسوقي مرتديا الشال الفلسطيني، فيما حضر خالد الصاوي وأحمد داش ومحمود عزب وعدد من النجوم الشباب.

أبطال فيلم “سيكو سيكو”

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square للمنتج السينمائي احمد بدوى

خالد الصاوي فيلم سيكو سيكو ابطال فيلم سيكو سيكو

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