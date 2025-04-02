كاتس: العملية العسكرية في غزة تهدف إلى ضم مناطق جديدة لإسرائيل

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء عن توسيع كبير للعملية العسكرية في غزة، قائلاً إنه سيتم الاستيلاء على مساحات واسعة من القطاع وضمها إلى المناطق الأمنية الإسرائيلية.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان أنه سيكون هناك إخلاء واسع النطاق للسكان من مناطق القتال، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

ودعا كاتس سكان غزة إلى القضاء على حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين، قائلاً إن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب.

مع اتساع نطاق العمليات في غزة، قال كاتس إن "المزيد من المناطق ستصبح مناطق عازلة."

وبدأ جيش الاحتلال عملية برية في جنوب غزة، وضرب سلاح الجو الإسرائيلي أهدافًا عديدة في أنحاء القطاع ليلة الثلاثاء، وأشارت تقارير عربية محلية إلى أن البحرية الإسرائيلية شاركت أيضًا في الهجوم.

بالإضافة إلى ذلك، أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، إشعار إخلاء لسكان رفح، ونصحهم بالانتقال إلى مناطق إنسانية محددة.