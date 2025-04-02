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الإشراف العام
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محافظات

فعاليات رياضية وعروض مسرحية احتفالاً بالعيد في كفر الشيخ| صور

عروض التنورة
عروض التنورة
محمود زيدان

تشهد مراكز شباب كفر الشيخ عروضًا مسرحية من مواهب النشء من خلال الشُعب التجريبية بها، وكذلك العروض الرياضية وتدريب أكاديميات كرة القدم.

يأتي هذا على هامش فعاليات مبادرة العيد أحلى، بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك، المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، لتقديم البرامج والفعاليات الترفيهية لجذب أفراد الأسرة المصرية، لقضاء إجازة العيد بمراكز الشباب والأندية الرياضية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز شباب كفر الشيخ استقبلت ما يقرب من 2 مليون مواطن ما بين مصلين في 90 ساحة للصلاة بمراكز الشباب والأندية الرياضية، وبين المواطنين المترددين على الهيئات الشبابية والرياضية للاستمتاع بعروض التنورة والحفلات الغنائية على مدار اليومين الماضيين من إجازة عيد الفطر ومبادرة العيد أحلى.

وأشار الدكتور عزت محروس، إلى توجيهات القيادة السياسية نحو تعظيم دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية، ووفقًا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة وتحقيقًا لأهدافها نحو بناء الإنسان المصري، وتفتح مراكز الشباب أبوابها طوال أيام عيد الفطر المبارك لاستقبال الجمهور بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة ومتابعة فريق عمل المديرية وفرق العمل بمراكز الشباب.

في سياق  متصل، أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية وبالإدارات الفرعية على مدار الساعة لمتابعة استمرار تقديم الخدمات المتنوعة بالهيئات الشبابية والرياضية والتشديد على تطبيق كافة عوامل الأمن والسلامة بالهيئات التابعة وتطبيق الكود المصري لتأمين المسطحات المائية وحمامات السباحة بالمنشآت الشبابية والرياضية.

كفر الشيخ عيد الفطر محافظ كفر الشيخ الشباب والرياضة

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