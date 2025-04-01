حملات رقابية من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية و اللواء الدكتور علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ بمتابعة المخابز البلدية بدائرة المحافظة للتأكد من جودة الخبز المنتج وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والأنشطة التموينية للتأكد من جودة السلع المعروضة والالتزام بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح لجمهور المستهلكين وذلك خلال فترة عيد الفطر المبارك



فقد واصلت غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية الرئيسية التنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المحافظة لتكثيف جهودها وحملاتها علي مستوي جميع الإدارات .



وقد تشكلت حملات تموينية تحت إشراف المحاسب عادل بيومي الهابط وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ وأسفرت عن المخالفات التالية :

في مجال المخابز ( تحرير 27 مخالفة متنوعة )



فى مجال الأســـــــــواق العامة

فقد تم ضبط ضبط 265 كجم من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و50 كجم من اللحوم المفرومة غير مطابقة للمواصفات، و32.5 كجم من الأسماك الفاسدة، بالإضافة إلى 10 كجم من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير 9 محاضر بالمخالفات،

كما تم أيضا الإشراف على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لتوزيع الكميات الواردة وبالأسعار المقررة

ومتابعة صرف التجار التموينيين ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية لاستحقاقات المواطنين من السلع خلال شهر ابريل وكذلك المنحة الإضافية المقررة