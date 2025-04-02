حسن الرداد يتجول بشوارع باريس في أحدث ظهور له

شارك الفنان حسن الرداد أحدث ظهور له في باريس مع متابعيه وجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر حسن الرداد وهو يرتدي ملابس كاجول، وعلق على الصورة قائلاً: "تمت تسمية باريس بمدينة النور ومدينة الحب وأيضا مدينة الفاشون".

حسن الرداد يكشف كواليس دوره في مسلسل “عقبال عندكوا”

كشف الفنان حسن الرداد كواليس دوره في مسلسل “عقبال عندكوا” الذي تم عرضه في شهر رمضان 2025.

وقال “الرداد”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “العيد فرحة” المذاع على قناة “dmc” الفضائية، إن قيام الفنان داخل العمل الفني بأكثر من شخصية أصعب بكثير من قيامه بشخصية واحدة طوال التصوير.

وأوضح أن: “الشخصية الواحدة في المسلسل أريح وأسهل لأنه بيدرس الشخصية وبيتعايش معاها وقت أطول”.

وأضاف حسن الرداد، أن مسلسل “عقبال عندكوا” ناقش مشاكل متواجدة بين الأزواج داخل مجتمعنا مثل مشكلة الغيرة وتدخل الأسرة بين الأزواج ومشكلة ضرب الرجل لزوجته.