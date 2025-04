ثلاثة طرازات من آيفون ستفقد دعم تحديثات iOS قريبًا

4/3/2025 2:00:00 AM

الخميس 03/أبريل/2025 - 02:00 ص 4/3/2025 2:00:00 AM

يترقب الملايين من مالكي أجهزة آبل كل عام مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) بقلق، لمعرفة ما إذا كانت أجهزتهم القديمة ستحصل على أحدث نظام تشغيل.

تحظى هواتف آيفون، على سبيل المثال، عادةً بدعم تحديثات رئيسية لمدة تتراوح بين 6 و 7 سنوات، لكن هذا ليس وعدًا ثابتًا كما هو الحال مع جوجل أو سامسونج.

فبعض الطرازات حصلت على دعم لأربع سنوات فقط، بينما وصلت أخرى إلى ثماني سنوات، وقرارات آبل بشأن استبعاد بعض الهواتف من قائمة الدعم قد تكون مفاجئة وغير متوقعة.



تفاصيل التسريب الجديد

في عام 2024، تنفس الكثيرون الصعداء عندما أعلنت آبل أن جميع الهواتف التي تعمل بنظام iOS 17 ستكون قادرة على تشغيل iOS 18.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن هذا السيناريو سيتكرر مع iOS 19، حيث ستدعمه نفس قائمة الهواتف (بالإضافة إلى الطرازات الأحدث). لكن يبدو أن هذا الأمر لم يعد مؤكدًا الآن.

وفقًا لحساب خاص ومجهول على منصة "X" (تويتر سابقًا)، والذي يتمتع بسجل حافل بالتنبؤات الدقيقة (نقلاً عن موقع 9to5Mac)، هناك ثلاثة طرازات من هواتف آيفون تم إطلاقها في عام 2018، وحصلت على دعم التحديثات حتى الآن، لن تتمكن من تشغيل نظام iOS 19 القادم. هذه الهواتف هي:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

ما هي الهواتف المتوقع دعمها لـ iOS 19؟

إذا صحت هذه التسريبات، فإن قائمة الهواتف التي ستكون جاهزة لاستقبال iOS 19 هي كالتالي:

iPhone 11

iPhone 11 Pro و 11 Pro Max

iPhone SE (الجيل الثاني - 2020)

iPhone 12 و 12 mini

iPhone 12 Pro و 12 Pro Max

iPhone 13 و 13 mini

iPhone 13 Pro و 13 Pro Max

iPhone SE (الجيل الثالث - 2022)

iPhone 14 و 14 Plus

iPhone 14 Pro و 14 Pro Max

iPhone 15 و 15 Plus

iPhone 15 Pro و 15 Pro Max

iPhone 16 و 16 Plus (متوقع)

iPhone 16 Pro و 16 Pro Max (متوقع)

iPhone 16e (متوقع)

ماذا يعني هذا لمستخدمي الهواتف المستبعدة؟

بالنسبة لمالكي هواتف iPhone XR و XS و XS Max، سيستمرون في تلقي التحديثات الأمنية لمدة عام آخر على الأقل، لكنهم لن يحصلوا على الميزات الجديدة والتغييرات في الواجهة التي سيقدمها iOS 19 والتحديثات المستقبلية، إلا إذا قاموا بشراء طراز أحدث.

ومع اقتراب هذه الأجهزة من عيد ميلادها السابع وعملها بمعالجات A12 (بالمقارنة، أضعف هاتف آيفون يباع حاليًا يعمل بمعالج A16، والهاتف "الاقتصادي" المتوقع iPhone 16e قد يأتي بمعالج A18)، قد يكون الوقت قد حان بالفعل للتفكير في ترقية الهاتف.

الجدول الزمني المتوقع

من المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن نظام iOS 19 في مؤتمر آبل للمطورين WWDC 2025 في 9 يونيو، وسيتم طرح نسخة تجريبية للمطورين فورًا. عادةً ما تتبعها النسخة التجريبية العامة بعد شهر، قبل إطلاق الإصدار النهائي المستقر للجميع في فصل الخريف.

الخلاصة:

بينما لا تزال هذه المعلومات مجرد تسريبات غير مؤكدة، إلا أنها تأتي من مصدر له مصداقيته.

إذا كنت تمتلك أحد هواتف iPhone XR أو XS أو XS Max، فقد يكون هذا هو العام الأخير الذي تحصل فيه على تحديث رئيسي لنظام التشغيل، مما قد يدفعك للتفكير في خيارات الترقية المستقبلية للاستفادة من أحدث ميزات آبل. سنوافيكم بكل جديد فور الإعلان الرسمي من آبل.