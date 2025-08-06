تنسيق رياض الأطفال 2025 بالقاهرة.. موعد النتيجة وخطوات الاستعلام

حالة من الترقب والقلق يعيشها أولياء الأمور في محافظة القاهرة، في انتظار الإعلان الرسمي عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات، المعروفة باسم المدارس التجريبية، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني التي امتدت لعدة أسابيع عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم أن أعمال فرز الطلبات انتهت تقريبًا، ويجري حاليًا الانتهاء من التنسيق وفقًا لقواعد القبول التي تتضمن معيار السن والقرب الجغرافي والطاقة الاستيعابية.

موعد إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2025 بالقاهرة

أعلنت مديرية التعليم بالقاهرة أن النتائج ستبدأ في الظهور خلال الفترة من 15 إلى 20 أغسطس 2025، حيث سيتم إعلان نتائج تنسيق رياض الأطفال تدريجيًا حسب كل إدارة تعليمية، وذلك فور الانتهاء من مراجعة وفحص الطلبات والتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط المعتمدة.

المدارس التي يشملها تنسيق رياض الأطفال 2025

يشمل التنسيق هذا العام الفئات التالية من المدارس داخل محافظة القاهرة:

المدارس الرسمية (الحكومية).

المدارس الرسمية لغات (التجريبية).

المدارس الرسمية المتميزة للغات.

ويتم توزيع الأطفال على المدارس حسب عدة معايير أهمها:

السن الأعلى أولًا.

القرب الجغرافي لمحل السكن.

الطاقة الاستيعابية للمدارس.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2025

للاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بمحافظة القاهرة، يمكن لأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة:

http://www.cairomoe.net

http://www.cairomoe.net الضغط على "نتيجة تنسيق رياض الأطفال".

إدخال الرقم القومي للطفل (المكون من 14 رقمًا).

اختيار نوع المدرسة (رسمية – رسمية لغات – متميزة).

الضغط على "عرض النتيجة".

في حال القبول، يتم طباعة النموذج وتسليمه للمدرسة ضمن ملف التقديم.

المستندات المطلوبة بعد القبول المبدئي

عند ظهور اسم الطفل في قائمة المقبولين، يجب على ولي الأمر التوجه فورًا إلى المدرسة لتقديم المستندات التالية:

أصل شهادة الميلاد الإلكترونية + 3 صور منها. صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر. عدد 4 صور شخصية حديثة للطفل. إيصال مرافق حديث (كهرباء أو غاز أو مياه). ملف التقديم يتم الحصول عليه من المدرسة. استمارة التقديم الإلكترونية المطبوعة من الموقع الرسمي.

تعليمات مهمة من مديرية التعليم بالقاهرة

- لن يُقبل أي طفل لم يتم 4 سنوات في 1 أكتوبر 2025، ويُشترط ألا يزيد السن عن الحد القانوني.

- التقديم لا يعني القبول في المدرسة الأولى المختارة، فالأولوية - للأكبر سنًا ثم الأقرب جغرافيًا.

- على أولياء الأمور متابعة الموقع الإلكتروني الرسمي باستمرار، وعدم الاعتماد على الصفحات غير الرسمية أو مواقع التواصل الاجتماعي.

- لا يُسمح بالتقديم في أكثر من إدارة تعليمية لنفس الطفل.

معايير توزيع الأطفال في المدارس

أكدت المديرية أن التوزيع يتم لتحقيق العدالة والشفافية، وأن الحاسب الآلي يختار المدرسة وفقًا للسن ومحل السكن المُثبت في بطاقة الرقم القومي وإيصال المرافق المقدم ضمن الملف.

إجراءات ما بعد إعلان النتيجة

بعد إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2025، يتوجب على ولي الأمر:

- التوجه فورًا للمدرسة المقبول بها الطفل.

- تقديم كافة المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة.

- متابعة إعلان الكشوف النهائية للقبول بعد استلام الملفات.

- في حالة عدم ظهور اسم الطفل، يمكن التواصل مع الإدارة التعليمية التابع لها محل السكن، لمعرفة سبب الرفض أو فرص الانتظار في حالة وجود أماكن شاغرة لاحقًا.