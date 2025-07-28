البداية في قنا| ننشر تفاصيل خطة تعليم تلاميذ رياض الأطفال في المساجد

استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم أمام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، مقترح إلحاق الأطفال في المرحلة الأولي لرياض الأطفال في المساجد بالتعاون مع وزارة الأوقاف

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل كاملة عن مقترح إلحاق الأطفال في المرحلة الأولي لرياض الأطفال بالمساجد بالتعاون مع وزارة الأوقاف

بدء التجربة في محافظة قنا قبل تعميم التجربة

حيث أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ذلك سيكون في إطار تجريبي لمدة عام دراسي واحد، وفي محافظة واحدة حتى يتم تقييم التجربة ، مشيراً إلى و أنه من المقرر أن يبدأ تفعيل المقترح عاجلاً وبصفة تجريبية في محافظة قنا، تمهيدًا لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية ببناء الإنسان المصري، وتربية الأطفال التربية السليمة.

وفي هذا الإطار ، وقعت وزارتا التربية والتعليم والأوقاف برتوكول تعاون من أجل الاستفادة من المساجد في تقديم خدمات رياض الأطفال قبل سن التعليم الإلزامي.

تكليف معلمي الوزارة بإستقبال الأطفال في الفترة الصباحية بالمساجد

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تكليف معلمي الوزارة باستقبال الأطفال في الفترة الصباحية بالمساجد، وتجهيزها بالوسائل التعليمية المناسبة، وتدعيم باحاتها بالألعاب حرصًا على الجمع بين الجوانب التعليمية والترفيهية للأطفال.

استثمار الوقت الصباحي في المساجد لخدمة الأطفال

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن هذا المشروع يهدف إلى استثمار الوقت الصباحي في المساجد لخدمة الأطفال في مرحلة رياض الأطفال.

تخصيص مسجد بكل قرية لتطبيق المقترح

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : سيتخلل ذلك تعاون بين الوزارتين لفرش المساجد وتجهيزها بما يلزم لتحقيق أهداف التنشئة الصحية للأطفال، وبما يتيح سرعة طي الفرش قبل أذان صلاة الظهر. لافتاً إلى أنه قد اتفق الجانبان على تخصيص مسجد بكل قرية لهذه الغاية.

وفي نفس الإطار ، كان قد أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على اهتمامه البالغ بكل ما يدعم العلم والتعليم ومحو الأمية، مشيراً إلى أن هذا أحد أعظم أهداف وزارة الأوقاف

وقال وزير الأوقاف : أن المساجد ينبغي أن تتحرك لدعم كل الجهود التعليمية للدولة، فغرس القيم الأخلاقية والدينية في نفوس الطلاب وترسيخ الانتماء الوطني يمثلان ضرورة ملحَّة في ظل ما يواجهه أبناؤنا من انفتاح شديد على الوسائل الرقمية الحديثة

كما أشار وزير الأوقاف إلى أهمية التعاون بين الوزارتين وحُسن استغلال مقوماتهما بما يحقق أهداف بناء الشخصية المصرية الأصيلة، وتنمية حب القراءة والاطلاع، وربط الأجيال بتراثها الثقافي والحضاري.