وزير الخارجية: لا يمكن المساس نهائيا بمكانة دير سانت كاترين

قال وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني: “إننا نعمل مع الشركاء على تعزيز الاستقرار بالمنطقة”.



وأكد وزير الخارجية والهجرة أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع الجانب اليوناني، وضرورة بذل الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف: “أكدنا ضرورة تعزيز مسارات الهجرة النظامية، وستظل مصر مركزا محوريا للتسامح والتعايش بين الأديان، ولا يمكن المساس نهائيا بمكانة دير سانت كاترين”.

وأشار إلى أنه “لا أمن أو استقرار لأي دولة بالمنطقة في الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل دون حل القضية الفلسطينية، ونواصل جهودنا لسرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة”.

ولفت إلى أن مصر ترفض رفضا كليا أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، وأن تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه خط أحمر لمصر والأردن.

وتوجه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج صباح اليوم، الأربعاء، إلى أثينا.