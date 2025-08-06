أخبار السيارات| الصين تشكو من انخفاض أسعار سياراتها.. وترامب يهاجم جاجوار

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الصين تتدخل لكبح جماح "حرب الأسعار" في سوق السيارات الكهربائية

وسط اشتداد المنافسة بين الشركات الصينية، تدخلت الحكومة للحد من التخفيضات الحادة في أسعار السيارات الكهربائية، وذلك لحماية السوق من الانهيار وضمان بقاء المصنعين الصغار وسط هيمنة الشركات الكبرى.

أعلنت إحدى أبرز شركات السيارات الكهربائية عن إغلاق جميع مصانعها وخروجها من السوق نهائيًا، نتيجة الخسائر المتراكمة والتحديات التسويقية الحادة، في خطوة تؤكد صعوبة البقاء في هذا القطاع المتقلب.

هارلي ديفيدسون تكشف عن دراجة نارية كهربائية جديدة بسعر لا يتجاوز 6,000 دولار، ما يجعلها من أرخص عروض الشركة على الإطلاق، مع تصميم شبابي وأداء مميز يستهدف جيلًا جديدًا من المستخدمين.

شن دونالد ترامب هجومًا على شركة جاجوار بسبب إعلان دعائي أعادت فيه تصميم شعارها، واعتبره "إهانة للهوية البريطانية"، في تعليق جديد يُبرز مواقفه المتكررة تجاه التغييرات في قطاع السيارات.

تسربت صور الجيل الثاني من طراز T-Roc موديل 2025، والتي أظهرت تحديثات كبيرة في التصميم الخارجي والداخلي، مع تحسينات تقنية تشمل أنظمة القيادة المساعدة والتصميم الرقمي الكامل للمقصورة.