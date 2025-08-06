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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار السيارات| الصين تشكو من انخفاض أسعار سياراتها.. وترامب يهاجم جاجوار

أخبار السيارات
أخبار السيارات
عزة عاطف

نشر موقع “صدى البلد” أخبارًا عن السيارات، ويهتم الموقع بنشر تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات المختلفة.

الصين تتدخل لكبح جماح "حرب الأسعار" في سوق السيارات الكهربائية

وسط اشتداد المنافسة بين الشركات الصينية، تدخلت الحكومة للحد من التخفيضات الحادة في أسعار السيارات الكهربائية، وذلك لحماية السوق من الانهيار وضمان بقاء المصنعين الصغار وسط هيمنة الشركات الكبرى.

 

شركة سيارات كهربائية كبرى تغلق مصانعها وتودع السوق

أعلنت إحدى أبرز شركات السيارات الكهربائية عن إغلاق جميع مصانعها وخروجها من السوق نهائيًا، نتيجة الخسائر المتراكمة والتحديات التسويقية الحادة، في خطوة تؤكد صعوبة البقاء في هذا القطاع المتقلب.

 

بـ6 آلاف دولار.. شاهد موتوسيكل هارلي الجديد بالمواصفات

هارلي ديفيدسون تكشف عن دراجة نارية كهربائية جديدة بسعر لا يتجاوز 6,000 دولار، ما يجعلها من أرخص عروض الشركة على الإطلاق، مع تصميم شبابي وأداء مميز يستهدف جيلًا جديدًا من المستخدمين.

 

ترامب ينتقد بشدة إعادة تصميم علامة جاجوار بسبب إعلان

شن دونالد ترامب هجومًا على شركة جاجوار بسبب إعلان دعائي أعادت فيه تصميم شعارها، واعتبره "إهانة للهوية البريطانية"، في تعليق جديد يُبرز مواقفه المتكررة تجاه التغييرات في قطاع السيارات.

 

تسريب صور فولكس فاجن T-Roc 2 موديل 2025 الجديدة

تسربت صور الجيل الثاني من طراز T-Roc موديل 2025، والتي أظهرت تحديثات كبيرة في التصميم الخارجي والداخلي، مع تحسينات تقنية تشمل أنظمة القيادة المساعدة والتصميم الرقمي الكامل للمقصورة.

أخبار السيارات ترامب الصين السيارات الصينية السيارات الكهربائية فولكس فاجن سيارات

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