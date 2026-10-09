8 دول تدين العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية وتحذر من تداعياتها

أدانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا وهولندا والدنمارك، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المحكمة الجنائية الدولية، محذرة من تداعياتها المحتملة على قدرة المحكمة على أداء مهامها.

وقال وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان مشترك، إنهم يدعمون المحكمة الجنائية الدولية دعمًا ثابتًا، مؤكدين أهمية دورها في تحقيق العدالة الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الداخلة في اختصاصها.

وحذر الوزراء، من أن دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ؛ قد يؤثر بشكل كبير على سير عمل المحكمة، وقدرتها على مواصلة أداء مهامها، وفقًا لما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.