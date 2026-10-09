ارتفع 160 جنيه..سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

ارتفع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الجمعة 9-10-2026؛ علي مستوي محلات الصاغة المصرية بمختلف مدن ومناطق الجمهورية.

سعر الذهب يرتفع

وارتفع سعر الجنيه الذهب مقدار 160 جنيه علي الأقل بمختلف محلات الصاغة مقارنة بما كان عليه مساء أمس.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وصل متوسط سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له قبل قليل 49.12 ألف جنيه.

سعر الذهب اليوم

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 20 جنيه في المتوسط مع بدء التعاملات المسائية ليسجل بذلك زيادة طفيفة خلال يومين بقيمة تقدر بـ40 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

سجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 6140 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7017 جنيها للشراء و 6971 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6432 جنيها للشراء و 6390 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6140 جنيها للشراء و 6100 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5262 جنيها للشراء و5228 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 49.12 ألف جنيه للشراء و 48.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4175 دولار للشراء و 4174 دولار للبيع.