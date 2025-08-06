قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تبحث مع إيران والوكالة الذرية استئناف مفاوضات البرنامج النووي
منتخب ناشئي اليد يستهل مشواره في بطولة العالم بمواجهة نظيره الكوري الجنوبي
تعاون بين الصحة والتعليم العالي لعلاج الأورام السرطانية
بسبب الحرب على غزة.. فريق ألماني يتراجع عن التعاقد مع مهاجم إسرائيلي
وضع حجر أساس لأول مصنعين هنديين في وادي التكنولوجيا شرق الإسماعيلية باستثمارات 40 مليون دولار
من خدش الحياء لغسيل الأموال.. أزمة جديدة تواجه مشاهير التيك توك المحبوسين
قبلات وأحضان.. مصطفى كامل يعلق بقوة على حفل راغب علامة
البرهان: سنعيد الخرطوم لما كانت عليه والأمل للسودانيين
غسلت 15 مليون جنيه حصيلة ترويج فيديوهات مسيئة.. بلوجر تواجه هذه العقوبة
تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا
عضو "التحالف الوطني": مصر مصدر 70% من مساعدات غزة.. وقوافل إغاثة مستمرة
رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ترامب ينتقد بشدة إعادة تصميم علامة جاجوار بسبب إعلان

جاجوار وترامب
جاجوار وترامب
عزة عاطف

في تصريحات مثيرة للجدل، هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحملة الإعلانية الأخيرة لشركة جاكوار لاند روفر، معتبرًا إياها "غبية" و"مثيرة للريبة"، ومتهمًا إياها بالتسبب في استقالة الرئيس التنفيذي للشركة وسط عار واضطراب.

مقارنة بين "أميركان إيجل" و"جاجوار"

بدأ ترامب مداخلته على منصة "تروث سوشيال" بالإشادة بإعلان جينز "أميركان إيجل" الذي تظهر فيه الممثلة سيدني سويني، رغم الانتقادات التي وجهت له بتعزيز صورة "أميركا البيضاء". 

وسرعان ما قارن بينه وبين إعلان جاكوار الجديد، والذي وصفه بأنه "متعدد الثقافات لكن محيّر"، منتقدًا عدم احتوائه على أي ظهور لسيارات.

كتب ترامب: “نشرت جاجوار إعلانًا غبيًا، بل ومثيرًا للريبة، إنها كارثة حقيقية! استقال الرئيس التنفيذي للتو في حالة من العار، والشركة في حالة اضطراب تام. من يريد شراء سيارة جاجوار بعد رؤية هذا الإعلان المشين؟”. 

جاءت حملة جاجوار ضمن خطة إعادة تعريف هويتها التي أطلقتها عام 2024، والتي ركزت على الانتقال إلى السيارات الكهربائية الفاخرة، مع تغيير كبير في الخطاب البصري والثقافي. 

وصفها ترامب بأنها حملة "مستيقظة"، واعتبر أنها لم تؤدِ إلا إلى تشويه صورة العلامة، ملمحًا إلى أن فشلها كان السبب وراء رحيل الرئيس التنفيذي أدريان مارديل.

جدل بتلميحات سياسية لكن دون أدلة

رغم عدم وجود أي دلائل رسمية تشير إلى أن تقاعد مارديل كان نتيجة للحملة، إلا أن ترامب ركز على الربط بين الحدثين، مغذيًا الجدل حول ما إذا كانت الاستراتيجية الجديدة قد أحدثت شرخًا داخل الشركة.

تزامنت تصريحات ترامب مع إعلان تعيين بي بي بالاجي رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لجاكوار لاند روفر. 

يتمتع بالاجي بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا، وعمل كمدير مالي لشركة "تاتا" المالكة لجاجوار منذ 2017. 

ورغم خلفيته المالية، يحمل أيضًا شهادة في الهندسة الميكانيكية، ما يمنحه قدرة على فهم الجوانب التقنية لقيادة الشركة في مرحلة التحول الكهربائي.

جاءت مغادرة أدريان مارديل بعد 35 عامًا داخل جاكوار لاند روفر، قاد خلالها الشركة لتحقيق أفضل أرباح لها منذ سنوات، خاصة بعد تحديات كوفيد. 

كان مارديل قد صرح في وقت سابق هذا العام بأن جاجوار لا تسعى إلى "التعافي"، بل إلى إعادة إحياء العلامة حتى لو تطلّب الأمر خسارة بعض عملائها التقليديين.

جاجوار سيارات جاجوار ترامب علامة جاجوار سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سلمي محمد وصفي

وداعًا ملاك الثانوية.. الفيوم تودّع «سلمى» في صمت مُوجع والسوشيال ميديا تنتفض

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يُفاجئ الجميع بقرارات جديدة حول موسم الرياض القادم

جامعة طنطا

ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد

الدواجن

أكثر من 15 جنيهًا | تراجع أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن الكيلو الآن

مدحت تيخا

حسبي الله ونعم الوكيل.. مدحت تيخا يثير الجدل ويكشف تفاصيل تعرّضه للنصب

وزارة الداخلية

مصدر أمني يكشف فبركة عناصر الإخوان فيديو إباحيًا لشخصين زعموا أنهما ضباط بالداخلية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في محطات الوقود

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن | تحرك أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق الآن

ترشيحاتنا

علياء قمرون

تهدد قيم المجتمع.. استمرار حبس التيك توكر علياء قمرون 15 يوما

جانب من اللقاء

أكاديمية الشرطة تعقد لقائين تثقيفيين مع طلبة الكلية بالتنسيق مع الصليب الأحمر

التصريح بدفن جثث طفلين

التصريح بدفن جثة طفلين لقيا مصرعهما غرقا بالقليوبية

بالصور

صحة الشرقية تقدم الخدمة الطبية لـ مليون و600 ألف مواطن خلال21 يوما

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إزالة التعديات بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل

مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل
مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل
مع انخفاض سعرها.. دليلك الشامل لعمل مربي الطماطم في المنزل

ترامب ينتقد بشدة إعادة تصميم علامة جاجوار بسبب إعلان

جاجوار وترامب
جاجوار وترامب
جاجوار وترامب

فيديو

سوزي الأردنية

طارق سابها ومونلي أنتيمها.. حكاية سوزي الأردنية حتى الحبس

سوزي الأردنية

مكنش قصدي.. سوزي الأردنية تنهار بعد 6 ساعات من التحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد