حزب الشعب الجمهوري يدين اقتحام الأقصى ويدعو لتحرك دولي عاجل

أعرب حزب الشعب الجمهوري عن دعمه الكامل لموقف الدولة المصرية الرافض لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى، معتبرًا ذلك استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين حول العالم وانتهاكًا للقوانين والمواثيق الدولية.

وأكد الحزب في بيانه أن هذه الممارسات العدوانية تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الانتهاكات المستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى

كما شدد البيان على أهمية الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات، داعيًا لاتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد هذه الانتهاكات التي تقوض السلم والأمن الدوليين.

وجدد الحزب موقفه الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبًا القوى الدولية والإقليمية بتحمل مسؤولياتها لمنع مزيد من التصعيد في المنطقة.