ترامب يفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع السلع البريطانية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة من المملكة المتحدة، وذلك في إطار سياسة "الرسوم المتبادلة" التي ينتهجها.

وخلال حدث أقامه في البيت الأبيض، شدد ترامب على أن الدول التي ترغب في الإعفاء من هذه التعريفات يجب أن تغير سياساتها التجارية. وقال: "ألغوا تعريفاتكم، اسقطوا الحواجز، لا تتلاعبوا بعملاتكم، وابدأوا بشراء عشرات المليارات من الدولارات من البضائع الأمريكية."

وأكد ترامب أن التعريفات الجديدة تأتي ردًا على الرسوم التي تفرضها الدول الأخرى على الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن بريطانيا تفرض بالفعل رسومًا جمركية بنسبة 10% على السلع الأمريكية، مما دفعه لاتخاذ قرار المعاملة بالمثل.

يأتي هذا الإعلان في ظل توترات تجارية متصاعدة، حيث تسعى إدارة ترامب إلى فرض شروط أكثر صرامة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى تداعيات على العلاقات الاقتصادية بين واشنطن ولندن.