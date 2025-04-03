قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فون دير لاين: مستعدون للرد على رسوم ترامب بتدابير مضادة
المعجزة حصلت.. نجاة شخص من ضحايا عقار الإسكندرية المنهار
وفاة أسرة والأب حالته حرجة.. أول صور من موقع انهيار عقار الإسكندرية
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر أبريل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم
انهيار في أسعار بورصة طوكيو بعد رسوم ترامب الجمركية
الأهلي يستعد لجلسة استماع لحسم موقف إعادة مباراة القمة
قطار يطيح بلودر بمزلقان العزبة في الغربية.. وتعطل حركة القطارات 20 دقيقة
تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس.. ومفاجأة فى ثمن البانيه
مصرع سيدة و3 من أبنائها في انهيار منزل قديم بالإسكندرية
الصين ترد على رسوم ترامب الجمركية: تنمر اقتصادي وسنرد بالمثل
سوريا .. شهداء وجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي في درعا| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري تغذية يُحذر من الخميرة الفورية: تُصيب بتكيس المبايض

خميرة فورية
خميرة فورية
عبد الخالق صلاح

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن مشكلة التغذية بعد انتهاء شهر رمضان هو الافتراء والانتقام  من خلال تناول الكحك وكأننا لم نأكله قبل ذلك، مطالبًا المحلات التي تقوم بإعداد الكحك بالعمل على أن يكون صحيًا، عن طريق إعداده على سبيل المثال بسكر التمر وليس بالسكر العادي.

وأضاف "فهمي"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك ضرورة للابتعاد عن وضع الخميرة الفورية على المخبوزات، لانها سبب رئيسي في تكيس المبايض ومشاكل الهرمونات والإصابة ببعض الأمراض وزيادة الوزن. 

وأوضح أن الخميرة الفورية من الأشياء التي تؤثر على عمل الغدة الدرقية، حيث تُقلل امتصاص اليود، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة للرجوع إلى كل ما هو طبيعي، معقبًا: "عايزين نخلي الترند صحي فقط".

الدكتور عماد فهمي التغذية العلاجية شهر رمضان تناول الكحك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

اليوم الخميس إجازة بأمر الحكومة.. 3 أيام عطلة إضافية لهذه الفئات

رئيس الوزراء

هل غداً الخميس إجازة رسمية للحكومة والخاص؟

دونالد ترامب

بينها مصر.. ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على 18 دولة عربية

سقوط شاب من الطابق الثامن لمول شهير في مدينة نصر

اللحظات الأولى من الحادث.. تفاصيل سقوط شاب من الطابق الثامن داخل مول شهير بمدينة نصر

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

خلال أيام.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر رسمياً

فئة 10 جنيها ورقية- صورة أرشيفية

بعد تداول طباعة عملات ورقية.. ماهو مصير النقود البلاستيكية؟.. مصرفي يوضح

حالة الطقس

العاصفة تقترب.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

زيزو

عمرو الدردير: عاجل ورسمي.. زيزو زملكاوي خلاص

ترشيحاتنا

المسجد الأقصى

مرصد الأزهر يدعو المؤسَّسات الإسلامية لتكثيف جهودها لحماية الأقصى

الصيام

حكم صيام يوم الجمعة منفردًا لقضاء يوم من رمضان.. الإفتاء توضح

اقتحام الاقصى

مرصد الأزهر: اقتحام بن جفير للأقصى خطوة تصعيدية تهدف لفرض واقع جديد

بالصور

أول سيارة نتاج تعاون نيسان ورينو.. لن تصدق سعرها

نيسان رينو
نيسان رينو
نيسان رينو

طريقة عمل الستيك المشوي بالصويا صوص

طريقة عمل الستيك المشوى بالصويا صوص
طريقة عمل الستيك المشوى بالصويا صوص
طريقة عمل الستيك المشوى بالصويا صوص

احذر.. انفجار المرارة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة

انفجار المرارة
انفجار المرارة
انفجار المرارة

4 عصائر صحية لرفع المناعة وغنية بـ فيتامين C.. أسهل طرق لتحضيرها

4 عصائر صحية لرفع المناعة وغنية بـ فيتامين C
4 عصائر صحية لرفع المناعة وغنية بـ فيتامين C
4 عصائر صحية لرفع المناعة وغنية بـ فيتامين C

فيديو

ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي

الحصان يا ابويا.. حرب التلقيحات بدأت بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد