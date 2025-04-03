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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كوندي: الثلاثية ممكنة.. والكلاسيكو أمام ريال مدريد مميز دائمًا

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

أعرب جول كوندي، مدافع برشلونة، عن سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في إياب نصف النهائي، مؤكدًا أن الفريق يمتلك القدرة على تحقيق الثلاثية هذا الموسم.

وقال كوندي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: “نحن لا نزال ننافس في جميع البطولات، وقد وصلنا إلى نهائي الكأس، لكن الطريق طويل. نمتلك فريقًا قادرًا على تحقيق الألقاب، ومع العمل الجاد، كل شيء ممكن”.

وعن مواجهة ريال مدريد في النهائي، أضاف: “إنه الكلاسيكو، ودائمًا ما يكون له طابع خاص. ندرك أنه سيكون لقاءً صعبًا أمام فريق قوي، وسيسعون لتقديم أفضل ما لديهم، لكن لا تزال أمامنا مباريات مهمة قبل ذلك”.

وتطرق المدافع الفرنسي إلى أداء برشلونة في مواجهة أتلتيكو مدريد، مشيرًا إلى أن الفريق مر بلحظات صعبة خلال المباراة، خاصة في الشوط الثاني، حيث فقدوا الكرة كثيرًا وافتقروا إلى الهدوء. ومع ذلك، أكد أن الفريق سيطر على المباراة بأسلوب مختلف، مما منحهم الثقة لمواصلة المنافسة بقوة.

وأشار كوندي إلى أهمية وحدة الفريق، موضحًا أن جميع اللاعبين يساهمون في النجاحات، سواء كانوا في التشكيلة الأساسية أو على مقاعد البدلاء. وأضاف: “نحن مجموعة واحدة، وأثبتنا ذلك مرة أخرى اليوم، لكننا نفعل ذلك منذ بداية الموسم”.

وعن سر نجاح برشلونة، شدد كوندي على أن العمل الجاد هو المفتاح، مؤكدًا أن التوفيق يلعب دورًا أحيانًا، لكنه ليس العامل الحاسم. 

وقال: “لا يوجد شيء يحدث بالصدفة في كرة القدم. نعمل بشكل رائع، والمدرب يقوم بعمل ممتاز. نحن نحب أسلوب لعبنا، وعندما نستمتع، تسير الأمور على ما يرام”.


 

برشلونة ريال مدريد كأس ملك اسبانيا اخبار الرياضة برشلونة وريال مدريد

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