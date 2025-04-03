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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قطار يطيح بلودر بمزلقان العزبة في الغربية.. وتعطل حركة القطارات 20 دقيقة

حادث تصادم قطار باللودر بالغربية
حادث تصادم قطار باللودر بالغربية
الغربية أحمد علي

شهد مزلقان العزبة بمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة ارتباك في حركة القطارات بخط "المنصورة ـ دمياط"  عقب اصطدام قطار باللودر تابع للجهاز مجلس مركز ومدينة سمنود تعطل فجأة اثناء عمله بذات المزلقان، وتم الدفاع بأوناش لرفع آثار الحادث الذي أسفر عن عدم وقوع خسائر بشرية .

جهود أمنية 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول وقوع حادث تصادم قطار بخط "طنطا ـ سمنود ـ المنصورة " باللودر تابع للوحده المحلية بمزلقان العزبة بنطاق دائرة المركز.

تفاصيل الحادث 


وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع باوناش لرفع آثار الحادث ومتابعة إعادة تسيير حركة القطارات حفاظا على أرواح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حادث قطار لودر خط المنصورة طنطا تصادم قطار واللودر خسائر بشرية

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