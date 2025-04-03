الضحايا من أسرة واحدة..الصور الأولى لحادث انهيار عقار بحري بالإسكندرية

حصل صدى البلد على الصور الأولى لحادث انهيار عقار قديم مكون من طابقين، بحارة النخلة بمنطقة بحري، بالإسكندرية، أسفر عن وفاة سيدة و٣ من أطفالها.

وقد لقي أربعة أشخاص مصرعهم، بينهم ٣ أطفال في حادث انهيار منزل قديم من طابقين، بمنطقة بحري بالإسكندرية.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود عطية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل في منطقة بحري بشارع إسماعيل صبري، والمنزل مأهول بالسكان.

على الفور انتقلت قوة من مباحث قسم الجمرك، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنوا من انتشال الجثامين.

وتم نقل الجثامين لمشرحة كوم الدكة، وهم أم تدعى أسماء وأبنائها الثلاثة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات في الواقعة.