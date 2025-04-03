اليمن..ميليشيا الحوثي تعلن إسقاط طائرة أمريكية من نوع (MQ-9) في الحديدة

أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن ان الدفاعات الجوية التابعة لها تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية من نوع (MQ-9) وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة.

وأشارت الميليشيا في بيان لها أن العملية تمت بإسقاط الطائرة بصاروخ أرض-جو محلي الصنع، موضحة ان هذه الطائرة تعد هي الثانية التي تمكنت دفاعاتها الجوية من إسقاطها خلال 72 ساعة والسابعة عشرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادًا لغزة.

وشددت كذلك علي استمرار قواتها في التصدي لكل محاولات الأعداء للنيل من سيادة اليمن.

وختم الحوثي بيانه بالقول : وأننا ومعنا الشعب اليمني العظيم مستمرون في عملياتنا المساندة لغزة وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.