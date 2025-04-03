ملك الأردن: تهجير الفلسطينيين يهدد أمن المنطقة بالانزلاق إلى عدم الاستقرار



أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني علي ضرورة توقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرا الي ان استعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة خطوة نحو السلام.

وذكر العاهل الأردني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني شولتس قائلا: نتطلع لرؤية سوريا آمنة ومستقرة.

كما دعا العاهل الأردني المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء المأساة في غزة، مشددا علي أن تهجير الفلسطينيين يهدد أمن المنطقة بالانزلاق إلى مرحلة من عدم الاستقرار

وقال العاهل الأردني : ما يجري في غزة والضفة الغربية يهدد استقرار المنطقة بالكامل ومن الضروري العودة إلى حل الدولتين.

وختم العاهل الأردني : يجب وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ونؤكد ضرورة إدخال مساعدات.