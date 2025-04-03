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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ميليشيا الحوثي تقصف ترومان الأمريكية بصواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت ميليشيا الحوثي اليمنية أن  العدوُّ الأمريكيُّ شن  عدوانًا سافرًا على البلاد خلال الساعات الماضية بأكثر من ستٍّ وثلاثين غارةً جويةً استهدفت مناطقَ عدة في محافظات صنعاء وصعدة وعدد من المحافظات الأخرى ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وقال الحوثيون في بيان له:  ردًا على هذا العدوان نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسيَّر والقوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية مشتركة اشتبكت خلالها مع حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع الحربية التابعة لها في شمال البحر الأحمر وذلك باستخدام عدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيَّرة.

وأضاف الحوثيون: حققت العملية أهدافها بنجاح واستمرّت عملية الاشتباك لساعات طويلة وتم إفشال جزء من الهجوم على بلدنا.

وتابع: نحن مستمرون في استهداف كافة القطع الحربية الأمريكية وكل مصادر التهديد في منطقة العمليات المعلن عنها ولن تثنيها الغارات العدوانية عن القيام بواجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم.

وختمت الميليشيا بيانها: عملياتنا العسكرية باتجاه عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

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