وزيرة الخارجية البوليڤية تشيد بالخدمات التي تقدمها الكنيسة القبطية .. صور

هنأ نيافة الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا السفير حاتم النشار سفير مصر ببوليڤيا بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وزار نيافته مقر السفارة بالعاصمة لاباس، وكان في استقباله معالي السفير وحرمه والقنصل المصري وأعضاء السفارة.

وعقب الزيارة توجه نيافته بصحبة السفير والقنصل للقاء وزيرة الخارجية البوليڤية السيدة سيليندا سوسا لوندا بمقر الوزارة في لاباس.

علاقات متميزة

دار الحديث أثناء اللقاء حول العلاقات المتميزة بين مصر وبوليڤيا، كما أعربت السيدة سوسا عن تقديرها الكبير لدور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في خدمة المجتمع البوليڤي، وتقديمها خدمات صحية وتربوية واجتماعية، وعبرت عن أمنياتها بأن تمتد هذه الخدمات إلى محافظات أخرى.

وعلى الصعيد ذاته أبدت الوزيرة البوليڤية شكرها العميق وسعادتها بمقابلة قداسة البابا تواضروس الثاني في شهر نوفمبر الماضي ضمن زيارتها الأخيرة لمصر، معربة عن تطلعها بشغف لزيارة قداسته لبوليڤيا.

تناول اللقاء أيضًا الأمور التي تحتاج إليها الكنيسة لإكمال دورها المجتمعي.

وفي ختام الزيارة قدم نيافة الأنبا يوسف أيقونة للسيد المسيح هدية تذكارية للوزيرة.