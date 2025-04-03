كندا ترد على ترامب بفرض رسوم بنسبة 25% على السيارات الأمريكية

ردت كندا على الرسوم التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على بعض الصادرات الأمريكية بقطاع السيارات.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها.

رسوم دونالد ترامب

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على عدد من الدول.

وحسب قناة “اكسترا نيوز” جاءت نسب الرسوم على الدول كالتالى:

ـ 20 % على الواردات من الاتحاد الأوروبي و26% على الواردات من الهند و 32% على الواردات من تايوان.

- 46 % على الواردرات من فيتنام و 10% على الواردات من بريطانيا و 31% على الواردات من سويسرا.

49 % على الواردات من كمبوديا و 24% على الواردات من اليابان و32% على الواردات من إندونيسيا و 10% على الواردات من البرازيل و 10% على الواردات من سنغافورة.

وأكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه سيتم فرض رسوما بنسبة 25 بالمئة على كل السيارات المصنوعة خارج الولايات المتحدة.