كندا تفرض رسوما جمركية بـ25% على بعض الصادرات الأمريكية بقطاع السيارات

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الخميس، عن مجموعة محدودة من الإجراءات المضادة للرسوم الجمركية الأمريكية، واصفًا تحركات الرئيس دونالد ترامب الحمائية بأنها مأساة للتجارة العالمية.

وقال كارني إن الحكومة الكندية ستحذو حذو الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المركبات المستوردة من الولايات المتحدة غير الملتزمة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف رئيس الوزراء الكندي في مؤتمر صحفي بأن الرسوم الجمركية الجديدة لن تُطبّق على قطع غيار السيارات ولن تؤثر على مكونات المركبات القادمة من المكسيك.

وأشار إلى أنه: "نظرًا للضرر المحتمل الذي قد يلحق بشعبها، ينبغي على الإدارة الأمريكية تغيير مسارها في نهاية المطاف لكنني لا أريد أن أُعطي أملًا زائفًا"، مضيفًا أن الولايات المتحدة قد تستغرق وقتًا طويلاً لتغيير نهجها.

وأكد كارني أن الرسوم الجمركية التي أعلنتها كندا سابقًا ستبقى سارية.

أحدثت رسوم ترامب الجمركية الجديدة صدمة في الأسواق يوم الخميس. فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية، مع رسوم جمركية أعلى بكثير على بعض الدول، شجع المستثمرين على الهروب من الأصول الخطرة خشية أن يُحدث ترامب انقلابًا في التجارة العالمية.

قال كارني: "انتهت فترة الثمانين عامًا التي تولت فيها الولايات المتحدة زمام القيادة الاقتصادية العالمية، وبنت فيها تحالفات قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، ودافعت عن التبادل الحر والمفتوح للسلع والخدمات هذه مأساة".