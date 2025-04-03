عمره عامين.. استشهاد حفيد خليل الحية القيادي في حماس في مدينة غزة

استشهد حفيد القيادي في حركة حماس خليل الحية، الطفل محمد عز الحية البالغ من العمر عامين خلال القصف الإسرائيلي على مجمع مدرسي في مدينة غزة.

وأصيب شقيق الطفل محمد عز الحية البالغ من العمر 3 أعوام إصابة خطيرة نتيجة قصف الاحتلال على قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما على مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة، أسفر عن استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين، وجرح آخرون.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مدرسة "فهد الصباح" بمدينة غزة، والتي تؤوي نازحين، ما أدى إلى استشهاد 3 منهم، وجرح آخرين.

ويأتي هذا القصف بعد وقت قصير على ارتكاب الاحتلال مجزرة في مدرسة "دار الأرقم" التي تؤوي نازحين، حيث شن غارات بثلاثة صواريخ على المدرسة ما أدى إلى استشهاد 29 مواطنا فلسطينيا، وجرح أكثر من 100 آخرين.