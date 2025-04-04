لماذا نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟.. انتهز الفرصة فضلها عظيم

تحظى سورة الكهف بمكانة خاصة بين سور القرآن الكريم، حيث وردت العديد من الأحاديث النبوية التي تحث على قراءتها يوم الجمعة، لما تحمله من معانٍ عظيمة وقيم تربوية وإيمانية تمنح المسلم نورًا وبركة في حياته.

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

أكد العلماء أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من السنن المستحبة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث الشريف: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين" [رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني]. وهذا يدل على الفضل الكبير لهذه السورة في إنارة البصيرة، وحماية المسلم من الفتن التي قد يتعرض لها في حياته.

موضوعات سورة الكهف وأهميتها

تتناول سورة الكهف أربع قصص رئيسية تحمل دروسًا عظيمة للمؤمن، وهي:

قصة أصحاب الكهف: تحكي عن مجموعة من الفتية آمنوا بالله وهربوا من بطش قومهم، فلجأوا إلى الكهف، حيث حفظهم الله ورزقهم حياة جديدة بعد نوم دام سنوات طويلة. قصة صاحب الجنتين: تبرز مفهوم الشكر والاعتراف بفضل الله، حيث يُحكى عن رجل أنعم الله عليه بالمال والبساتين لكنه جحد النعمة، فكانت عاقبته زوال ما يملك. قصة موسى والخضر: تعلّم هذه القصة الإنسان أن الحكمة الإلهية قد لا تكون واضحة دائمًا، لكن الإيمان بالله يستوجب التسليم لحكمته المطلقة. قصة ذي القرنين: تسلط الضوء على أهمية العدل واستخدام القوة في نصرة الحق، حيث قام ذو القرنين ببناء السد لحماية الضعفاء من خطر يأجوج ومأجوج.

الحكمة من قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

يحمل يوم الجمعة مكانة عظيمة في الإسلام، فهو يوم العبادة والذكر والتقرب إلى الله، وجاءت السنة النبوية لتؤكد استحباب قراءة سورة الكهف فيه لما تحتويه من معانٍ روحانية قوية تعزز الإيمان، وتحمي المسلم من الفتن.

كما أن هذه السورة تتحدث عن الفتن الكبرى التي قد تواجه الإنسان، مثل فتنة الدين والمال والعلم والسلطة، مما يجعل قراءتها تذكيرًا مستمرًا بالثبات على الحق والاعتماد على الله في مواجهة التحديات.

متى تُقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟

اتفق الفقهاء على أن وقت قراءة سورة الكهف يبدأ من غروب شمس يوم الخميس وحتى غروب شمس يوم الجمعة، ويمكن للمسلم أن يقرأها في أي وقت خلال هذا اليوم المبارك، سواء في صلاة الفجر أو خلال النهار أو حتى في ساعات الليل قبل غروب الشمس.

وتعد سورة الكهف من السور التي تحمل دروسًا إيمانية عظيمة، وقراءتها يوم الجمعة سنة مستحبة تمنح المسلم نورًا يمتد بين الجمعتين، وتعينه على مواجهة الفتن بثبات ويقين.

لذا، فإن المداومة على قراءتها كل أسبوع تعد من الأعمال المستحبة التي تقوي الإيمان وتغرس القيم الإسلامية في القلوب.