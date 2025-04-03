الأنبا أنجيلوس يصلي القداس على مذبح بيت ضيافة الشهيد مارجرجس و الأنبا إبرام

ترأس اليوم نيافة الحبر الجليل الأنبا أنجيلوس، اسقف كنائس شبرا الشمالية صلاة القداس الإلهي على مذبح بيت ضيافة الشهيد مارجرجس والأنبا إبرام، وسط أجواء روحانية مليئة بالبركة.

صلاة القداس الإلهي

وعقب القداس، قام نيافته بجولة تفقدية داخل الدار، حيث اطمأن نيافته على أحوال الآباء والأمهات المقيمين والعاملين، واستمع إلى احتياجاتهم الصحية والمعيشية، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة قرب عيد القيامة المجيد وكلمات تشجيع وتعزية، ومؤكدًا على رعاية الكنيسة المستمرة لهم.

كما عقد نيافته اجتماعًا مع إدارة الدار، لمتابعة سير العمل وبحث سبل تحسين الخدمات المقدمة للمقيمين، مشيدًا بجهود القائمين على الدار في توفير بيئة محبة و آمنة وكريمة لكبار السن.

وقد أعرب المسنون عن سعادتهم بزيارة نيافته، التي حملت لهم بركة وسلامًا، مقدمين له الشكر والتقدير على اهتمامه الأبوي.