مواجهة من يسيء للدولتين.. مصطفى بكري: السعودية هي الشقيقة الداعمة لمصر

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن “السعودية بلدنا الثاني وأرض الحرمين، خاصة أن شعبها وقيادتها وقفوا بجانب مصر في وقت الأزمات”.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الملك فيصل كان له دور بعد نكسة 67 حتى تم تحقيق انتصار أكتوبر، معلقا “المصريين طول عمرهم بيعتبروا السعودية هي الشقيقة الداعمة لمصر”.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن القيادة السياسية في مصر والسعودية يد واحدة ومترابطة، والاستقبال بين القيادتين يتم بمنتهى الحفاوة".

مصيرنا واحد

وأشار إلى أنه توجد أياد غريبة تسيء لمصر والسعودية، معلقا “احنا عدونا واحد ومصيرنا واحد ولا بد أن تتوقف الحملات على مصر والسعودية.. أناشد القيادتين بمصر والسعودية الوقوف بكل حزم ضد من يتطاول على البلدين".