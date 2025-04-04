الهلال الأحمر الفلسطيني: قطاع غزة بحاجة إلى تدخل أممي لإنقاذ الموقف

قال رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، إن القطاع بحاجة إلى تدخل أممي لإنقاذ الموقف.



وأضاف مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الطواقم الطبية في قطاع غزة تتعرض لانتهاكات من قبل قوات الاحتلال.

وأشار مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، إلى أن الاحتلال يمارس سياسة العقاب الجماعي في قطاع غزة.

وأكد مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، أن الاحتلال يدفع المواطنين إلى ترك أماكنهم باستهداف كل مناحي الحياة.

وتابع مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة: "لا يزال هناك 3 من زملائنا لا نعرف مصيرهم.

وأوضح مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، أن قوات الاحتلال تستهدف بشكل متعمد النقاط الطبية الميدانية والمستشفيات.

ولفت مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، إلى أن هناك حاجة ماسة لتقديم المواد الإغاثية والغذائية.