منها الأجور الحكومية.. أسامة حمدي يكشف أسباب هجرة الأطباء

أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أن أجر الطبيب في المستشفيات الحكومية كان أحد الأسباب الرئيسية لهجرة الأطباء، مشيرا إلى أن وزير الصحة قام بمجهود كبير لتحسين أجور الأطباء.

وقال أسامة حمدي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الطبيب امام إغراء مادي كبير سواء في الدول العربية والأجنبية، مؤكدا أن أجر الطبيب في الولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى 250 ألف دولار في العام الواحد.

دافع كبير لدى الأطباء

وتابع أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أن ظروف العمل الصعبة في المستشفيى ويتعرض الطبيب للتعنيف أو الإهانة، مما تخلق دافع كبير لدى الاطباء للهجرة.