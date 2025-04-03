ترامب: احتمالية زيارة نتنياهو الولايات المتحدة الأسبوع المقبل

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن نتنياهو قد يزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وفقا لما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المجر في وقت سابق من اليوم الخميس، في زيارة تستمر حتى الأحد المقبل.

وأجرى نتنياهو ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، مباحثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية.

وأعلنت المجر اليوم الخميس انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، تزامنا مع وصول نتنياهو إلى بودابست لتتهرب من الالتزام باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، الصادر بحقه مذكرة اعتقال في نوفمبر الماضي، إلى جانب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، جراء جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال خلال العدوان على غزة.