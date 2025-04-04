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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد علي يحافظ على التواجد المصري في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد

كرة اليد
كرة اليد
رباب الهواري

واصل الحارس المصري محمد علي، لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي، تألقه في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، ليضمن استمرار التواجد المصري في ربع نهائي البطولة الأقوى على مستوى الأندية.

ورغم تأهل فريق فيزبريم المجري إلى هذا الدور، إلا أن نجم منتخب مصر يحيى الدرع سيغيب عن المباريات بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مما جعل محمد علي اللاعب المصري الوحيد المتاح للمشاركة في ربع النهائي.

شهدت البطولة وصول 8 فرق إلى الدور ربع النهائي لموسم 2024-2025، وهي:


 

  • فيزبريم المجري بقيادة يحيى الدرع (يغيب بسبب الإصابة).
  • سبورتنج لشبونة البرتغالي بقيادة الحارس المصري محمد علي.
  • برشلونة الإسباني.
  • ألبورج الدنماركي.
  • ماجديبورج الألماني.
  • فوكس برلين الألماني.
  • نانت الفرنسي.
  • بيك سيجد المجري.

تم تحديد مواجهات هذا الدور بنظام الذهاب والإياب على النحو التالي:


 

  • برشلونة الإسباني × بيك سيجد المجري.
  • فيزبريم المجري × ماجديبورج الألماني.
  • سبورتنج لشبونة البرتغالي × نانت الفرنسي.
  • ألبورج الدنماركي × فوكس برلين الألماني.

تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد عبر قناة أون سبورت، بعد حصول الشركة المتحدة للرياضة على حقوق البث التلفزيوني، بدايةً من الدور التأهيلي لربع النهائي وحتى المباراة النهائية.


تعتبر البطولة الأقوى على مستوى الأندية، حيث تضم نخبة من الفرق الأوروبية ونجوم اللعبة، في صراع محتدم على اللقب الأغلى في كرة اليد القارية.
 

محمد علي حارس سبورتنج لشبونة كرة اليد دورى ابطال اوروبا لليد سبورتنج لشبونة اخبار الرياضة

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