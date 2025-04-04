قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فعل عجيب يحدث عندما تصلي على النبي .. الشيخ الشعراوي يوضح
ترامب عن هبوط الأسواق بعد فرض الرسوم: مستعد لإجراء مفاوضات بشرط
قنابل ضخمة لضرب غزة.. الشيوخ الأمريكي يحبط محاولة لحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
إدارة ترامب توقف بث إذاعة أوروبا الحرة في روسيا
صرخة من والد الشهيد محمد الدرة على الوضع في غزة: سامحونا نحن تحت القصف
تعديل مواعيد الخط الخط الثالث لمترو الأنفاق بشكل مؤقت | تفاصيل
مصرية جدعة.. لماذا تركت هند محمد علي زوجة نضال الشافعي الفن؟
بعد وفاتها.. موعد جنازة وعزاء زوجة نضال الشافعي
مشهد مرعب يوم القيامة.. لن تتخيل مصير آكل مال اليتيم
آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم
جيش الاحتلال الإسرائيلي يأمر الفلسطينيين بإخلاء أجزاء من مدينة غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قنابل ضخمة لضرب غزة.. الشيوخ الأمريكي يحبط محاولة لحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، بأغلبية ساحقة مسعى لمنع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل في محاولة استندت إلى أزمة حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون في غزة بعد القصف الإسرائيلي للقطاع ومنع تسليم المساعدات الإنسانية.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 82 صوتا مقابل 15 صوتا و83 صوتا، مقابل 15 صوتا لرفض قرارين مقترحين بشأن مبيعات القنابل الضخمة وغيرها من العتاد العسكري الهجومي. وتقدم بالمقترحين السناتور بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت، وهو عضو مستقل يتحالف مع الحزب الديمقراطي.

ومن غير المرجح إقرار مشروعات قوانين توقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل في ظل الدعم الراسخ لها منذ عقود من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، لكن يأمل مؤيدو مثل هذه المشاريع أن يؤدي طرح هذه القضية إلى تشجيع الحكومة الإسرائيلية والإدارات الأميركية على بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين.

وفي كلمة، حث فيها ساندرز على دعم مشروعي القرارين، وصف ساندرز الخسائر التي لحقت بالمدنيين وما يواجهه آلاف الأطفال من سوء تغذية ومجاعة، خاصة بسبب منع وصول المساعدات الإنسانية في الآونة الأخيرة.

وأضاف "ما يحدث الآن لا يمكن تصوره. لقد مضى اليوم 31 يوما وما زال العد مستمرا دون أن تصل أي مساعدات إنسانية إلى غزة، لا شيء على الإطلاق. لا طعام، لا ماء، لا أدوية، لا وقود، لأكثر من شهر".

وطالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيمس ريش بإسقاط مشروعي ساندرز قائلا إن هذا "تخل عن إسرائيل، أقرب حلفائنا في الشرق الأوسط، في لحظة محورية للأمن العالمي".

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن أكثر من 50 ألف فلسطيني استشهدوا في الحملة الإسرائيلية على قطاع غزة.

غزة حركة حماس قطاع غزة إسرائيل ترامب مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بحركة تعيينات قضائية كبيرة.. ننشر الأسماء الكاملة

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس قبل اجتماع لجنة التسعير

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس قبل اجتماع لجنة التسعير

لقطة من الحادث

القصة الكاملة لقفز شاب من الثامن داخل مول شهير بـ مدينة نصر| ماذا حدث؟

انوسة كوتة وشقيقها

كنت بتتمنظر على الحيوانات.. شقيق أنوسة كوتة يُهاجم ضحية سيرك طنطا

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: برامج علاجية لتحسين القراءة والكتابة لطلاب المدارس في إجازة الصيف

سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

خيمة السيرك بطنطا

ننشر تقرير الطب البيطري حول تغذية النمر الملتهم ذراع عامل السيرك بطنطا

اللواء محمود توفيق

إبعاد سوداني وأردني من مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

كندا تفرض رسوما مضادة على السيارات الأمريكية

وزير الدفاع الأمريكي

البنتاجون يحقق مع وزير الدفاع الأمريكي في فضيحة تسريبات سيجنال

وزارة الخارجية

بيان عاجل من الخارجية بشأن إعادة طفلة مصرية من الإمارات

بالصور

على البوتاجاز وفي الفرن .. طريقة عمل الفطير المشلتت زى المحلات بـ 3 وصفات

الفطير المشلتت
الفطير المشلتت
الفطير المشلتت

وفاة زوجة نضال الشافعي بعد والدتها بأيام قليلة.. اعرف السبب الطبي

وفاة زوجة نضال الشافعي
وفاة زوجة نضال الشافعي
وفاة زوجة نضال الشافعي

للمرة الأولى.. حديقة حيوان الزقازيق تستقبل 13 ألف زائر خلال أيام العيد

حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق

أستاذ طب نفسي يحذر من سلوك شائع نهارًا يصيب الإنسان بأمراض مزمنة

مخاطر النوم نهارًا بدلاً من الليل
مخاطر النوم نهارًا بدلاً من الليل
مخاطر النوم نهارًا بدلاً من الليل

فيديو

محمود حميدة

مينفعش تسأليني السؤال دا.. سبب انفعال محمود حميدة على المذيعة إنجي علي

حماده هلال

كنا جايبين شيخ وقت التصوير.. حمادة هلال يكشف عن مفاجأة في مسلسل المداح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد